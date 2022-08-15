***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
15.08.2022 18:15
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
03.08.2016 - 25.12.2017
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan, geri alınmış Şirket paylarından 5.750.000 adedi 15/08/2022 tarihinde 10,75 TL fiyat'dan Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki pay piyasasında satılmıştır. Bu işlemle birlikte, şirketimiz nezdinde geri alınan Şirket payı 0,27 adet kalmıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BLCYT 15/08/2022 5.750.000 % 5,75 10,75 % 0 58.355.796 İmtiyaz yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055554
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0253
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,3041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0968
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2914
18:051.027,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -11,57
|Açılış
|: 1.027,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9522
|17,9607
|% 0,16
|
|Euro
|18,2983
|18,3105
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,6304
|21,7389
|% -0,30
|
|Frank
|18,9410
|19,0551
|% -0,16
|
|Riyal
|4,7692
|4,7931
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-23,65
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-12,48
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.951
|-41,00
|
|Yarım
|3.356
|3.398
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,27
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,35
|
|B. Petrol
|94,00
|94,00
|-4,15
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem