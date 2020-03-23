***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
23.03.2020 16:19
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz yönetim kurulu, 25-Mart-2020 Çarşamba günü saat 10:30'da Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. No:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda yapılması öngörülen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmalarının sınırlandırılması ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlü'ğünün 20/03/2020 ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar vermiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edilecektir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831461
BIST
17:3984.988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -807,91
|Açılış
|: 83.044
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|Önceki Kapanış
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86.587
En Düşük
82.528
17:396,5794
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:397,1144
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 315,83
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323,61
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,64
|109.086.160
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.248.652
|% 10,00
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|SELEC
|6,93
|17.517.208
|% 10,00
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|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,80
|7.886.632
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,05
|1.415.526.027
|% -5,50
|
|ASELS
|20,90
|566.766.335
|% -2,34
|
|THYAO
|7,82
|451.820.714
|% -2,01
|
|YKBNK
|1,79
|329.414.239
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|289.688.354
|% -9,87
|
|GARAN
|7,05
|1.415.526.027
|% -5,50
|
|YKBNK
|1,79
|329.414.239
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,74
|289.688.354
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,69
|70.567.382
|% -8,00
|
|ODAS
|1,18
|103.291.014
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6388
|7,6771
|% 0,43
|
|Frank
|6,6802
|6,7205
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7464
|1,7551
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.529
|29,33
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,81
|12,84
|0,21
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|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|0,06
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|B. Petrol
|25,81
|25,81
|-1,17
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