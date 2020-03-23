***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 Yılına Ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının İptaliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimiz yönetim kurulu, 25-Mart-2020 Çarşamba günü saat 09:45'de Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. No:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda yapılması öngörülen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmalarının sınırlandırılması ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlü'ğünün 20/03/2020 ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar vermiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edilecektir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831472BIST