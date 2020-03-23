***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
23.03.2020 16:43
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılına Ait B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipler Olağan Genel Kurul Toplantısının İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz yönetim kurulu, 25-Mart-2020 Çarşamba günü saat 10:00'da Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. No:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda yapılması öngörülen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının, COVID-19 virüs salgını ve beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları, karantina uygulamaları, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmalarının sınırlandırılması ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlü'ğünün 20/03/2020 ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar vermiştir. Oluşacak gelişmelere göre yeni toplantı tarihi tespit edilecektir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831473
BIST
17:5484.593
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -1.202,68
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:546,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:547,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,0991
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1224
En Düşük
6,9716
17:54323,27
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 7,44
|Açılış
|: 323,27
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,73
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|13,64
|117.406.054
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.496.713
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.560.839
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.278.880
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,80
|8.000.868
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|6,97
|1.482.540.236
|% -6,57
|
|ASELS
|20,82
|586.668.097
|% -2,71
|
|THYAO
|7,74
|467.973.632
|% -3,01
|
|YKBNK
|1,77
|338.388.108
|% -5,85
|
|ISFIN
|2,74
|290.560.419
|% -9,87
|
|GARAN
|6,97
|1.482.540.236
|% -6,57
|
|YKBNK
|1,77
|338.388.108
|% -5,85
|
|ISFIN
|2,74
|290.560.419
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.928.402
|% -6,67
|
|ODAS
|1,17
|104.520.757
|% -4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6299
|7,6682
|% 0,31
|
|Frank
|6,6798
|6,7201
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7462
|1,7549
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.533
|34,07
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,71
|0,05
|
|B. Petrol
|25,71
|25,71
|-1,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 403, 522 adet işlem
-
17:58BLCYT
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 441 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1344, 45 kaybederek (% -1.30 ) 102, 382
-
17:57XU100
Endeks 84, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 619.00 milyon TL de
-
17:57PGSUS
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem