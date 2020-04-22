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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

22.04.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Süreç İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 23 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu bildirim ile Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Kar payı dağıtımının Genel Kurul onayına tabi olması nedeniyle, 27 Şubat 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtım tarihinin uygulanma imkanı bulunmamaktadır. 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 12. maddesine istinaden konuya ilişkin alınacak yeni kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Kar Payı Dağıtım





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839857


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