***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Süreç İptaliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 23 Mart 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğu bildirim ile Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın daha sonra belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Kar payı dağıtımının Genel Kurul onayına tabi olması nedeniyle, 27 Şubat 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtım tarihinin uygulanma imkanı bulunmamaktadır. 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 12. maddesine istinaden konuya ilişkin alınacak yeni kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.İptal Edilen SüreçKar Payı Dağıtımhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839857BIST