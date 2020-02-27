***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.02.2020 18:14
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 27.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 Peşin 0,1700000 17 15 0,1445000 14,45
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 Peşin 0,1700000 17 15 0,1445000 14,45
C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 Peşin 0,1700000 17 15 0,1445000 14,45
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 29.04.2020 04.05.2020 30.04.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 450.000 50
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 450.000 50
C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 21.600.000 50
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27/02/2020 tarihli toplantısında
Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2019 yılı konsolide mali tablolarımızda 54.279.155 Türk Lirası, net bilanço karımızın oluştuğu görülmüştür. Bu karın
- Mevcut çıkarılmış sermayenin % 17 oranına tekabül eden 7.650.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesine,
- Mevcut Çıkarılmış sermayenin % 50 oranına tekabül eden 22.500.000 Türk Lirası'nın bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,
- Nakit temettü ödeme tarihinin 29 Nisan 2020 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 25 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 bilici 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.914.284
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 68.977.385 29.944.988,12
4. Vergiler ( - ) 14.698.230 6.366.026,49
5. Net Dönem Kârı 54.279.155 23.578.961,63
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.178.948 1.178.948,08
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.100.207 22.400.013,55
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.100.207
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 22.400.014
* Nakit 7.650.000
* Bedelsiz 14.750.014
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 30.700.193 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 7.749.986 7.749.986,45
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 130.050 450.000 0,1445 14,45
B Grubu 130.050 450.000 0,1445 14,45
C Grubu 6.242.400 21.600.000 0,1445 14,45
TOPLAM 6.502.500 22.500.000 54,62 0,1445 14,45
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın dönem karı 75.460.861 TL olup, bu tutarın 21.181.706 TL'si kontrol gücü olmayan paylara aittir. Bu nedenle bu alanda (68.977.385-14.698.230)=54.279.155 TL ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.
Ortaklarımızın hepsinin gerçek kişi olduğu varsayımına göre hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822098
BIST