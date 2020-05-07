***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 07.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 Peşin 0,1300000 13 15 0,1105000 11,05B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 Peşin 0,1300000 13 15 0,1105000 11,05C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 Peşin 0,1300000 13 15 0,1105000 11,05Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 01.07.2020 03.07.2020 02.07.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 450.000 50B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 450.000 50C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 21.600.000 50Ek AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak- 17 Nisan 2020 tarih ve 7244 nolu Kanunun 12. Maddesi gereğince Kar Payı dağıtımına maksimum %25 ile sınırlandırılma getirilmesine mütevellit, 2019 yılı VUK Bilanço karımızın %24,8'ine, mevcut çıkarılmış sermayenin % 13 oranına, tekabül eden 5.850.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesine,- Mevcut Çıkarılmış sermayenin % 50 oranına tekabül eden 22.500.000 Türk Lirası'nın bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,- Nakit temettü ödeme tarihinin 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmesi, bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 3 Haziran 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 bilici 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.914.284Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 68.977.385 29.944.988,124. Vergiler ( - ) 14.698.230 6.366.026,495. Net Dönem Kârı 54.279.155 23.578.961,636. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.178.948 1.178.948,088. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.100.207 22.400.013,55Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 53.101.20711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 22.400.014* Nakit 5.850.000* Bedelsiz 16.550.01412. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 30.701.19320. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 5.949.986 5.949.986,45Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 99.450 450.000 0,1105 11,05B Grubu 99.450 450.000 0,1105 11,05C Grubu 4.773.600 21.600.000 0,1105 11,05TOPLAM 4.972.500 22.500.000 51,74 0,1105 11,05Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklığın dönem karı 75.460.861 TL olup, bu tutarın 21.181.706 TL'si kontrol gücü olmayan paylara aittir. Bu nedenle bu alanda (68.977.385-14.698.230)=54.279.155 TL ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.Ortaklarımızın hepsinin gerçek kişi olduğu varsayımına göre hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843387BIST