***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 11.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 270.000 20B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 270.000 20C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 12.960.000 20Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 11/03/2021 tarihli toplantısında,Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak- Mevcut Çıkarılmış sermayenin % 20 oranına tekabül eden 13.500.000 Türk Lira'nın bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,- Bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının 06 Nisan 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bilici 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 67.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.093.232Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 30.054.641 21.183.735,834. Vergiler ( - ) 3.117.912 3.536.553,095. Net Dönem Kârı 26.936.729 17.647.182,746. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 882.359 882.359,148. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 26.054.370 16.764.823,6Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 28.43810. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 26.082.80811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 13.500.000* Nakit* Bedelsiz 13.500.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 12.582.808 3.264.82420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 270.000 0,2