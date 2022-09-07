***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )ÖZET BİLGİLERSunum Para Birimi TLVerilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 AylıkFinansal Tablo Niteliği Konsolide1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 0,994) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 41.642.4785) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 38.5