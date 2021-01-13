***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Değişikliği Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde 5 yıl (2021-2025) uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınmasına ve ekteki esas sözleşme değişikliğinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme (Tadil Metni 2021).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901855BIST