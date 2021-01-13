***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.01.2021 14:39
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Değişikliği Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde 5 yıl (2021-2025) uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınmasına ve ekteki esas sözleşme değişikliğinin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme (Tadil Metni 2021).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901855
BIST
16:271.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:277,4288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0256
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:279,0428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0612
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:27443,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,99
|Açılış
|: 443,01
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:25
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.512.612
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.511.926
|% -9,99
|
|FORMT
|5,37
|36.692.674
|% -9,29
|
|MZHLD
|34,40
|376.955
|% -7,33
|
|RODRG
|16,17
|12.979.004
|% -7,02
|
|THYAO
|13,08
|2.075.873.446
|% 1,71
|
|SISE
|7,76
|1.807.441.112
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,82
|1.542.036.389
|% 8,52
|
|OTKAR
|438,00
|1.242.525.530
|% 6,86
|
|TCELL
|17,01
|1.171.678.575
|% 1,92
|
|DOHOL
|3,82
|1.542.036.389
|% 8,52
|
|EKGYO
|2,43
|861.815.200
|% -0,82
|
|TSKB
|1,88
|652.371.890
|% -1,05
|
|SISE
|7,76
|1.807.441.112
|% 1,57
|
|ZOREN
|3,10
|616.766.483
|% 4,73
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4249
|7,4290
|% -0,34
|
|Euro
|9,0408
|9,0455
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,1330
|10,1838
|% -0,24
|
|Frank
|8,3305
|8,3807
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9747
|1,9847
|% -0,31
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-4,19
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.986
|-3,00
|
|Tam
|2.930
|3.005
|-2,36
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,14
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|56,66
|56,66
|0,08
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 28, 110.00 milyon TL de
-
16:41HATEK
Yüzde 5.91 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 936 adet işlem
-
16:40HATEK
Yüzde 5.36 oranında artışla 15.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 807 adet işlem
-
16:39ARDYZ
Yüzde 4.27 oranında artışla 54.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 171 adet işlem
-
16:37KORDS
Yüzde 6.65 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 416, 614 adet işlem