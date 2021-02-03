***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.02.2021 16:12
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı için Ticaret Bakanlığı Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde 5 yıl (2021-2025) uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, kurulun 20.01.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-522 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.
Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı esas sözleşme tadil metni onayı için 03.02.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin Yazısı.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907229
BIST
16:181.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:187,1743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:188,6176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0499
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:18423,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,41
|Açılış
|: 423,80
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:16
|MERKO
|9,02
|148.700.251
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.903.192
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|RODRG
|17,95
|6.289.491
|% -7,66
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|EKGYO
|2,51
|2.027.431.912
|% 2,03
|
|GARAN
|9,98
|1.267.649.148
|% 2,99
|
|KOZAL
|122,90
|1.068.065.849
|% 1,32
|
|ODAS
|4,12
|892.670.793
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,07
|751.694.605
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,51
|2.027.431.912
|% 2,03
|
|TSKB
|1,85
|554.852.219
|% 0,54
|
|ODAS
|4,12
|892.670.793
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,65
|522.378.217
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,07
|751.694.605
|% -3,55
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1701
|7,1743
|% -0,39
|
|Euro
|8,6133
|8,6176
|% -0,58
|
|Sterlin
|9,7413
|9,7901
|% -0,69
|
|Frank
|7,9424
|7,9902
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9053
|1,9149
|% -0,46
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|3,50
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.799
|2.872
|4,38
|
|Yarım
|1.353
|1.389
|2,12
|
|Çeyrek
|678
|695
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,21
|0,08
|
|B. Petrol
|58,15
|58,15
|0,35
|
Seans Raporu
16:16
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-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 36 artarak (% 0.40 ) 1, 609
-
16:31XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 21, 842.00 milyon TL de
-
16:31AVOD
Yüzde 5.86 oranında artışla 8.13 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 794, 331 adet işlem
-
16:30MERKO
Yüzde 10.00 oranında artışla 9.02 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 015, 058 adet işlem
-
16:29EGPRO
Yüzde 5.18 oranında artışla 41.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 870, 432 adet işlem