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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2021 14:32



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı için Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde 5 yıl (2021-2025) uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, kurulun 20.01.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-522 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni için, 04.02.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığına yapılan başvuru 11.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061401480 nolu yazısı ile onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakalığı izin yazısı ektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin Yazısı.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı Onayı.pdf
EK: 3 Tadil Metni(Onaylı).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909908


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