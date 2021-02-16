***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı için Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.01.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 31.12.2020 tarihinde sona eren, 300.000.000 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Sermaye Piyasası Kurulunun Kayıtlı Sermaye Piyasası Tebliği (II-18.1)'nin 5. Maddesine göre, aynı tutarda kalacak şekilde 5 yıl (2021-2025) uzatılmasına ve buna bağlı olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, kurulun 20.01.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-522 sayılı yazısıyla onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni için, 04.02.2021 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığına yapılan başvuru 11.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061401480 nolu yazısı ile onaylanmış olup T.C. Ticaret Bakalığı izin yazısı ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İzin Yazısı.pdfEK: 2 Ticaret Bakanlığı Onayı.pdfEK: 3 Tadil Metni(Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909908BIST