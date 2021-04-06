***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin 06.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının esas sözleşme değişikliği ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadırT.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 20.01.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-522 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061401480 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü, söz alan olmadı ve ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak ekte yer aldığı üzere değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İzin Yazısı.pdfEK: 2 Ticaret Bakanlığı Onayı.pdfEK: 3 Tadil Metni(Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923813BIST