***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 08.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 06.04.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı 08.04.2021 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK İzin Yazısı.pdfEK: 2 Ticaret Bakanlığı Onayı.pdfEK: 3 Tadil Metni(Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925137BIST