***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.04.2021 15:16
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 08.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı 08.04.2021 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin Yazısı.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı Onayı.pdf
EK: 3 Tadil Metni(Onaylı).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925137
BIST
17:541.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,73
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
17:548,1446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:549,7129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0223
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:54461,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,72
|Açılış
|: 460,61
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:54
|SILVR
|6,71
|26.175.744
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.188.090
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.159.903
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|248.599
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.722.286
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|41.418.285
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.693.574
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|787.342.720
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|690.010.589
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,42
|597.648.067
|% 0,82
|
|THYAO
|12,54
|590.039.121
|% -2,41
|
|SISE
|7,43
|588.564.421
|% 0,54
|
|DOHOL
|3,32
|575.630.347
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|306.166.686
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,17
|248.725.107
|% -1,36
|
|GARAN
|6,76
|690.010.589
|% -1,17
|
|TSKB
|1,40
|138.466.194
|% -0,71
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1391
|8,1446
|% -0,02
|
|Euro
|9,7031
|9,7129
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,1785
|11,2346
|% 0,15
|
|Frank
|8,7812
|8,8341
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1687
|2,1795
|% 0,11
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|20,88
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,47
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de