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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.04.2021 15:16



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 06.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 08.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı 08.04.2021 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin Yazısı.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı Onayı.pdf
EK: 3 Tadil Metni(Onaylı).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925137


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