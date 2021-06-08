***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü50M2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08.06.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli450.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,0005Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)0,0066Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,001Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)0,006İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,006Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih08.06.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriHerhangi bir etkisi yokturKarşı TarafAli Hikmet Bilici, Mehmet Ali Bilici, Tamer Bilici, Süleyman Bilici, Bülent Bilici, Mehmet Fatih Bilici ve Esra Bilici PekcanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlişkili tarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme raporuna istinadenDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası01.06.2021 - 2021-ÖZEL-301Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTadem Taşınmaz Değerleme Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar450.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesiİşlem Değerleme Sonuçlarına Uygun Gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarÇınarlı Mah. 61007 Sk. 1653 ada 144 parsel üzerinde bulunan şirket ortaklarından Ali Hikmet Bilici, Mehmet Ali Bilici, Tamer Bilici, Süleyman Bilici, Bülent Bilici, Mehmet Fatih Bilici ve Esra Bilici Pekcan'a ait olan 50 M2 arsanın Adana Divan Oteli arsası yanında bulunması ve arsa bütünlüğünün sağlanması amacıyla Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş. olarak 450.000 TL'ye satın alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941163BIST