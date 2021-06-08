***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
08.06.2021 17:58
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
50M2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.06.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
450.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,0005
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0,0066
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,001
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0,006
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,006
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.06.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Herhangi bir etkisi yoktur
Karşı Taraf
Ali Hikmet Bilici, Mehmet Ali Bilici, Tamer Bilici, Süleyman Bilici, Bülent Bilici, Mehmet Fatih Bilici ve Esra Bilici Pekcan
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme raporuna istinaden
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
01.06.2021 - 2021-ÖZEL-301
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Tadem Taşınmaz Değerleme Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
450.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
İşlem Değerleme Sonuçlarına Uygun Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Çınarlı Mah. 61007 Sk. 1653 ada 144 parsel üzerinde bulunan şirket ortaklarından Ali Hikmet Bilici, Mehmet Ali Bilici, Tamer Bilici, Süleyman Bilici, Bülent Bilici, Mehmet Fatih Bilici ve Esra Bilici Pekcan'a ait olan 50 M2 arsanın Adana Divan Oteli arsası yanında bulunması ve arsa bütünlüğünün sağlanması amacıyla Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş. olarak 450.000 TL'ye satın alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941163
BIST