***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2018 - 26.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı olduğumuz ana ortağımız Bilici Holding ana iş kolu olan tekstil alanında büyüme ve kapasitesini arttırma ile halka açık olan firmamızdaki paydaşlarına bir değer yaratmak için 2020 yılında tekstil alanında ki yatırımlarına devam edecek olup, ayrıca yeni iş fırsatlarını da değerlendirmektedir.%21,14 oranında iştirak olduğumuz Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Polyester – Viskon ipliği üretimi alanında önemli bir kapasiteye sahip olup, pamuk - penye ipliği üretimi alanında da son yıllarda önemli bir pazar sahibi olmuştur.Bu bağlamda 27.11.2018 ve 26.11.2019 tarihlerinde duyurmuş olduğumuz Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yatırım kararı ile ilgili olarak USD 1.380.000'lık 1. faz makine alım sözleşmesi imzalanmış olup, makinelerin 2020 yılının 2. Çeyreğinin sonunda geleceği öngörülmektedir.Yapılacak olan bu yatırım şu anda ki üretimlerimize göre daha farklı türde bir iplik çeşidi olup, üretim kapasitemizi yıllık %50 arttıracağı öngörülmektedir.Yapılacak olan bu yatırımlar özkaynaklarımızla finanse edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820466BIST