***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 16:37
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2018 - 26.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı olduğumuz ana ortağımız Bilici Holding ana iş kolu olan tekstil alanında büyüme ve kapasitesini arttırma ile halka açık olan firmamızdaki paydaşlarına bir değer yaratmak için 2020 yılında tekstil alanında ki yatırımlarına devam edecek olup, ayrıca yeni iş fırsatlarını da değerlendirmektedir.
%21,14 oranında iştirak olduğumuz Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Polyester – Viskon ipliği üretimi alanında önemli bir kapasiteye sahip olup, pamuk - penye ipliği üretimi alanında da son yıllarda önemli bir pazar sahibi olmuştur.
Bu bağlamda 27.11.2018 ve 26.11.2019 tarihlerinde duyurmuş olduğumuz Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yatırım kararı ile ilgili olarak USD 1.380.000'lık 1. faz makine alım sözleşmesi imzalanmış olup, makinelerin 2020 yılının 2. Çeyreğinin sonunda geleceği öngörülmektedir.
Yapılacak olan bu yatırım şu anda ki üretimlerimize göre daha farklı türde bir iplik çeşidi olup, üretim kapasitemizi yıllık %50 arttıracağı öngörülmektedir.
Yapılacak olan bu yatırımlar özkaynaklarımızla finanse edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820466
BIST
17:42115.676
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -3.520,26
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
17:426,0947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 6,0990
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|Önceki Kapanış
|: 6,0790
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En Düşük
6,0806
17:426,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 6,5950
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|Önceki Kapanış
|: 6,5630
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En Düşük
6,5663
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|Değişim
|: 0,24%
|| 0,76
|Açılış
|: 316,22
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|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.515.725
|% 19,87
|
|HATEK
|9,50
|43.171.332
|% 10,98
|
|QNBFL
|144,30
|8.714.057
|% 9,32
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|LOGO
|71,95
|94.690.650
|% 5,96
|
|GSRAY
|3,12
|912.822.615
|% -20,00
|
|TSPOR
|6,23
|780.036.497
|% -19,92
|
|VERTU
|5,39
|39.408.102
|% -18,33
|
|FENER
|15,92
|868.476.050
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.228.888.029
|% -15,06
|
|ASELS
|28,56
|1.748.686.859
|% -4,10
|
|THYAO
|14,40
|1.594.855.486
|% -3,36
|
|BJKAS
|2,99
|1.228.888.029
|% -15,06
|
|GSRAY
|3,12
|912.822.615
|% -20,00
|
|FENER
|15,92
|868.476.050
|% -18,11
|
|BJKAS
|2,99
|1.228.888.029
|% -15,06
|
|CEMAS
|1,24
|401.371.481
|% -6,06
|
|EKGYO
|1,52
|392.446.647
|% -6,17
|
|GSRAY
|3,12
|912.822.615
|% -20,00
|
|ODAS
|2,05
|459.840.313
|% -8,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8049
|7,8441
|% -0,44
|
|Frank
|6,1739
|6,2111
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6183
|1,6265
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.617
|4,10
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,37
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,44
|59,44
|0,32
|