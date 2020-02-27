***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2020 18:13
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan Sn. Hasan Batur EROĞLU SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6'ıncı maddesi hükümleri kapsamında son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış olma özelliğini tamamladığı için 2019 Yılı Olağan Genel Kurulunda görev süresi sona erecektir.
Yerine, SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.1'inci maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Sayın Mehmet ÇİFTÇİ'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında aday olarak gösterilmesine
karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822096
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|ODAS
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|Dolar
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|Sterlin
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|Altın Gr.
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|29,24
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