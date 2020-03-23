***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 16:19
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu 23.03.2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ve dışsal etkilerin yarattığı zorunluluk hali sebebiyle 23.03.2020 tarihinden itibaren şirketimizde bir süre üretime ara verilecektir.
Corona Virüs salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.
Beyaz yakalı personellerimiz şirketimizin yasal zorunluluklarını yerine getirmek adına yeteri kadarı uzaktan çalışma modeline geçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831460
BIST
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|SELEC
|6,93
|17.517.208
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|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
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|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
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|ECZYT
|8,60
|35.457.881
|% 9,97
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|ADNAC
|1,80
|7.886.407
|% -10,00
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|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
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|KERVN
|0,27
|70.084
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|YONGA
|8,10
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|% -10,00
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|ISBIR
|371,30
|91.354
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|GARAN
|7,08
|1.412.989.833
|% -5,09
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|ASELS
|20,92
|565.876.997
|% -2,24
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|THYAO
|7,83
|450.397.095
|% -1,88
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|YKBNK
|1,80
|329.344.143
|% -4,26
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|ISFIN
|2,74
|289.661.376
|% -9,87
|
|GARAN
|7,08
|1.412.989.833
|% -5,09
|
|YKBNK
|1,80
|329.344.143
|% -4,26
|
|ISFIN
|2,74
|289.661.376
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.535.742
|% -6,67
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|ODAS
|1,18
|103.182.012
|% -3,28
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6398
|7,6781
|% 0,44
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|Frank
|6,6821
|6,7224
|% 0,96
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|Riyal
|1,7462
|1,7550
|% 0,44
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.529
|1.530
|30,38
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|Altın Gr.
|323
|323
|7,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|12,81
|12,84
|0,21
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|Gümüş Gr.
|2,71
|2,71
|0,05
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|B. Petrol
|25,77
|25,77
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