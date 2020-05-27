***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2020 14:12
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.11.2019 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz İplik Büküm tesisimizin çatısına yapılan Güneş Enerjisi Projesi (GES)'nin Tedaş tarafından kabulü yapılmış olup tesis elektrik üretmeye başlamıştır. Tesisin yıllık 2.200.000 kwh elektrik enerjisi üretmesi planlanmakta olup, UFRS'ye uygun olarak düzenlenen mali tablolarımızdaki konsolide net karlılığımıza %7-8 ilave etki yapacaktır.
Şirketimizin diğer tesisleri ve iştirakimiz Biteks iplik A.Ş.'nin çatısına yapılacak olan projeler için ise fizibilite çalışmalarına başlanmış olup, sözleşme imzalanması ve projeye başlanılması halinde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846882
BIST
15:31105.357
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 2.332,65
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.401
En Düşük
103.798
15:316,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0536
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7837
En Düşük
6,6969
15:317,4686
En Yüksek
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|: 1,05%
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|Önceki Kapanış
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|: 0,46%
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|Açılış
|: 370,30
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|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|15.459.670
|% 10,00
|
|DOCO
|378,80
|218.095.343
|% 9,99
|
|KENT
|473,60
|12.439.669
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|12.476.880
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.636.188
|% 9,96
|
|AYCES
|29,34
|1.816.270
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.303.488
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|25.229.834
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|208.551
|% -9,96
|
|THYAO
|12,26
|1.472.419.577
|% 9,37
|
|GARAN
|7,65
|1.028.063.652
|% 1,46
|
|ASELS
|30,10
|729.012.142
|% 2,80
|
|TUPRS
|83,95
|656.955.135
|% 4,74
|
|PGSUS
|58,20
|646.498.585
|% 8,28
|
|EKGYO
|1,44
|293.435.598
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,94
|399.757.957
|% 9,29
|
|GARAN
|7,65
|1.028.063.652
|% 1,46
|
|THYAO
|12,26
|1.472.419.577
|% 9,37
|
|TSPOR
|5,51
|589.143.295
|% 6,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2940
|8,3356
|% 0,60
|
|Frank
|6,9598
|7,0018
|% 0,68
|
|Riyal
|1,7986
|1,8077
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-10,25
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.432
|1,50
|
|Tam
|2.474
|2.495
|1,70
|
|Yarım
|1.207
|1.220
|0,70
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,02
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|-0,72
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