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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2020 14:12
GÜNCEL HABERLER



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   27.11.2019 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz İplik Büküm tesisimizin çatısına yapılan Güneş Enerjisi Projesi (GES)'nin Tedaş tarafından kabulü yapılmış olup tesis elektrik üretmeye başlamıştır.  Tesisin yıllık 2.200.000 kwh elektrik enerjisi üretmesi planlanmakta olup, UFRS'ye uygun olarak düzenlenen mali tablolarımızdaki konsolide net karlılığımıza %7-8 ilave etki yapacaktır.
Şirketimizin diğer tesisleri ve iştirakimiz Biteks iplik A.Ş.'nin çatısına yapılacak olan projeler için ise fizibilite çalışmalarına başlanmış olup, sözleşme imzalanması ve projeye başlanılması halinde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846882


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DOCO 378,80 218.095.343 % 9,99  
KENT 473,60 12.439.669 % 9,99  
ALCTL 21,30 12.476.880 % 9,96  
YAPRK 12,26 8.636.188 % 9,96  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2940 8,3356 % 0,60  
Frank 6,9598 7,0018 % 0,68  
Riyal 1,7986 1,8077 % 1,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 -10,25  
Altın Gr. 370 370 1,75  
Cumhuriyet 2.404 2.432 1,50  
Tam 2.474 2.495 1,70  
Yarım 1.207 1.220 0,70  
Çeyrek 604 611 1,00  
Gümüş.Ons 17,05 17,09 -0,06  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 0,02  
B. Petrol 35,45 35,45 -0,72  
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