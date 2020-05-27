***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.11.2019 tarihinde kamuoyuna duyurmuş olduğumuz İplik Büküm tesisimizin çatısına yapılan Güneş Enerjisi Projesi (GES)'nin Tedaş tarafından kabulü yapılmış olup tesis elektrik üretmeye başlamıştır. Tesisin yıllık 2.200.000 kwh elektrik enerjisi üretmesi planlanmakta olup, UFRS'ye uygun olarak düzenlenen mali tablolarımızdaki konsolide net karlılığımıza %7-8 ilave etki yapacaktır.Şirketimizin diğer tesisleri ve iştirakimiz Biteks iplik A.Ş.'nin çatısına yapılacak olan projeler için ise fizibilite çalışmalarına başlanmış olup, sözleşme imzalanması ve projeye başlanılması halinde kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846882BIST