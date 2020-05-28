***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.05.2020 16:42
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2020 - 31.03.2020 tarihleri arası üç aylık döneme ait, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)ye göre hazırladığı Finansal Tablolar ve Faaliyet raporunu 2 Haziran Salı günün açıklayacaktır.
Saygılarımızla,
Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847308
BIST
16:38105.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 266,88
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
16:386,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
16:387,5302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5302
En Düşük
7,4416
16:38378,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 5,93
|Açılış
|: 378,30
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,55
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|12.610.322
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.995.209
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.257.347
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.729.894
|% 9,83
|
|ARSAN
|4,95
|37.270.953
|% 9,76
|
|CMENT
|31,68
|6.604.412
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.163.922
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.863.890
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|125.839
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,65
|2.698.591.771
|% 2,60
|
|GARAN
|7,74
|1.826.898.812
|% 1,31
|
|PGSUS
|59,40
|934.283.819
|% 0,51
|
|ASELS
|30,14
|707.993.648
|% 0,20
|
|AKBNK
|5,66
|581.754.662
|% 1,07
|
|GARAN
|7,74
|1.826.898.812
|% 1,31
|
|THYAO
|12,65
|2.698.591.771
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,42
|262.241.282
|% -0,70
|
|GSRAY
|2,95
|405.652.669
|% 2,79
|
|MNDRS
|1,99
|263.022.340
|% 9,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3459
|8,3878
|% 0,79
|
|Frank
|7,0069
|7,0491
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8094
|1,8185
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|17,56
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,60
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.482
|35,40
|
|Tam
|2.523
|2.558
|47,80
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|17,80
|
|Çeyrek
|616
|623
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,50
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|0,95
|