***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 01.01.2020 - 31.03.2020 tarihleri arası üç aylık döneme ait, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)ye göre hazırladığı Finansal Tablolar ve Faaliyet raporunu 2 Haziran Salı günün açıklayacaktır.Saygılarımızla,Bilici Yatırım San. ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847308BIST