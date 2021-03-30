***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2021 12:30
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%21,14 oranında iştirak olduğumuz Biteks İplik A.Ş. ‘nin Osmaniye de kurulu bulunan iplik fabrikasının çatısı üzerine 3.600 kw saat gücünde GES (Güneş enerjisinde elektrik üretimi) tesisi kurulumu için bugün sözleşme imzalanmıştır. Tesisin yıllık Toplam 6.500.000 kw saat elektrik üretmesi öngörülmekte olup, İşletmenin toplam elektrik tüketimin %22 sini karşılayacağını öngörülmektedir. Projenin yatırım bedeli yaklaşık USD 1.900.000 olup, öz kaynaklarımızla finanse edilecektir.
Proje 2 etap da yapılacak olup 1. etap tesisin kurulu gücü 2.600 kw saat olup , yıllık 4.700.000 kw saat elektrik üretmesi öngürülmektedir. Tesis Eylül 2021 yılında işletmeye alınması planlanmaktadır. 1.etabın yatırım maliyeti yaklaşık USD 1.400.000 olacaktir.
2. etap tesisin kurulu gücü 1.000 kw saat olup , yıllık 1.800.000 kw saat elektrik üretmesi planlanmaktadır. Tesis Aralık 2021 yılında işletmeye alınacak olup, yatırım maliyeti yaklaşık USD 500.000 olacaktir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921726
BIST
15:351.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,41
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:358,2812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:359,6900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0200
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7700
En Düşük
9,6700
15:35448,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,61
|Açılış
|: 448,72
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:35
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|12.004.016
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|10.405.912
|% 9,97
|
|KONTR
|72,30
|58.815.175
|% 9,96
|
|TACTR
|25,84
|467.316
|% 9,96
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KSTUR
|281,30
|532.703
|% -6,23
|
|IZTAR
|18,37
|9.456.854
|% -4,82
|
|QNBFL
|111,00
|363.002
|% -4,31
|
|ODAS
|3,51
|226.940.724
|% 2,03
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KRVGD
|17,99
|150.278.092
|% -2,39
|
|HDFGS
|5,22
|147.409.571
|% 4,40
|
|ISKPL
|46,86
|122.501.664
|% 3,67
|
|ODAS
|3,51
|226.940.724
|% 2,03
|
|IHLGM
|1,12
|46.203.385
|% 0,90
|
|HDFGS
|5,22
|147.409.571
|% 4,40
|
|ULUUN
|14,80
|161.369.978
|% -9,98
|
|KRVGD
|17,99
|150.278.092
|% -2,39
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2747
|8,2812
|% -0,51
|
|Euro
|9,6800
|9,6900
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,3585
|11,4155
|% -0,48
|
|Frank
|8,7364
|8,7891
|% -0,80
|
|Riyal
|2,1998
|2,2108
|% -0,67
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|2,77
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|2.971
|3.016
|-7,00
|
|Tam
|2.956
|3.032
|-8,77
|
|Yarım
|1.429
|1.467
|-4,24
|
|Çeyrek
|717
|733
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,02
|