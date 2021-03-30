***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%21,14 oranında iştirak olduğumuz Biteks İplik A.Ş. ‘nin Osmaniye de kurulu bulunan iplik fabrikasının çatısı üzerine 3.600 kw saat gücünde GES (Güneş enerjisinde elektrik üretimi) tesisi kurulumu için bugün sözleşme imzalanmıştır. Tesisin yıllık Toplam 6.500.000 kw saat elektrik üretmesi öngörülmekte olup, İşletmenin toplam elektrik tüketimin %22 sini karşılayacağını öngörülmektedir. Projenin yatırım bedeli yaklaşık USD 1.900.000 olup, öz kaynaklarımızla finanse edilecektir.Proje 2 etap da yapılacak olup 1. etap tesisin kurulu gücü 2.600 kw saat olup , yıllık 4.700.000 kw saat elektrik üretmesi öngürülmektedir. Tesis Eylül 2021 yılında işletmeye alınması planlanmaktadır. 1.etabın yatırım maliyeti yaklaşık USD 1.400.000 olacaktir.2. etap tesisin kurulu gücü 1.000 kw saat olup , yıllık 1.800.000 kw saat elektrik üretmesi planlanmaktadır. Tesis Aralık 2021 yılında işletmeye alınacak olup, yatırım maliyeti yaklaşık USD 500.000 olacaktir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921726BIST