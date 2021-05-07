***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 11:49
06.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nin yapmış olduğu açıklamaya göre firmamız 01.06.2021 tarihinden itibaren "BIST KOBİ Sanayi Endeksine" dahil olmuştur. Yatırımcılarımıza ve ortaklarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935178
BIST
12:581.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,72
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
12:588,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0206
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
12:5810,0251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0201
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
12:58485,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,61
|Açılış
|: 485,13
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler12:56
|IHGZT
|1,43
|6.759.842
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|VAKFN
|15,54
|4.534.510
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,93
|53.290.956
|% -7,21
|
|PETKM
|6,43
|3.237.885.689
|% -6,81
|
|AKSA
|16,08
|59.798.245
|% -6,35
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|PETKM
|6,43
|3.237.885.689
|% -6,81
|
|KOZAL
|129,10
|1.187.707.691
|% 5,39
|
|GARAN
|7,59
|832.528.195
|% 2,71
|
|KRDMD
|8,20
|666.486.856
|% -0,97
|
|TUPRS
|95,25
|569.686.505
|% 3,87
|
|PETKM
|6,43
|3.237.885.689
|% -6,81
|
|TSKB
|1,32
|286.482.269
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,11
|355.691.577
|% 1,44
|
|SKBNK
|1,17
|141.480.439
|% 1,74
|
|GARAN
|7,59
|832.528.195
|% 2,71
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2888
|8,2938
|% 0,29
|
|Euro
|10,0196
|10,0268
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4967
|11,5544
|% 0,38
|
|Frank
|9,0919
|9,1467
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2032
|2,2142
|% 0,23
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,57
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,57
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|67,98
|67,98
|-0,11
|