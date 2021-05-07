***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









06.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nin yapmış olduğu açıklamaya göre firmamız 01.06.2021 tarihinden itibaren "BIST KOBİ Sanayi Endeksine" dahil olmuştur. Yatırımcılarımıza ve ortaklarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935178BIST