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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.05.2021 11:49



06.05.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nin yapmış olduğu açıklamaya göre firmamız 01.06.2021 tarihinden itibaren "BIST KOBİ Sanayi Endeksine" dahil olmuştur. Yatırımcılarımıza ve ortaklarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935178


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IHGZT 1,43 6.759.842 % 10,00  
AYES 22,00 260.766 % 10,00  
AYCES 80,80 502.334 % 9,93  
IDEAS 74,60 611.795 % 9,87  
KSTUR 358,00 563.134 % 9,41  
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Dolar 8,2888 8,2938 % 0,29  
Euro 10,0196 10,0268 % 0,22  
Sterlin 11,4967 11,5544 % 0,38  
Frank 9,0919 9,1467 % 0,19  
Riyal 2,2032 2,2142 % 0,23  
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12:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.821 5,57  
Altın Gr. 485 485 2,57  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,29 27,32 -0,01  
Gümüş Gr. 7,28 7,29 0,02  
B. Petrol 67,98 67,98 -0,11  
Seans Raporu 12:56
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