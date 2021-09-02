***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.03.2021 tarihinde kamuya duyurduğumuz %21,14 oranında iştirak olduğumuz Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fabrika binası üzerine yapılmakta olan Güneş Enerjisinden elektrik üretimi (GES) projesinin 1. Fazının inşası tamamlanmış olup, deneme üretimlerine başlamıştır. Projenin TEDAŞ tarafından Geçici Kabul yapılması ile birlikte proje tam kapasite ile elektrik üretimi yapmaya başlayacaktır.1.etap tesisin kurulu gücü 2.600 kw saat olup , yıllık 4.700.000 kw saat elektrik üretmesi öngürülmektedir. Projenin 2.etabı'nın ise çağrı mektubu alınmış olup, teşvik belgesi alınması ve diğer yasal süreçleri devam etmektedir. Projenin 2. Etabının Ekim / 2021 sonu bitirilerek Kasım ayı içerinde işletmeye alınması planlanmaktadır.Biteks firmasına yapılan GES projesi'nin İki etabının tamamlanmasıyla toplam kurulu gücümüz 3.600 kw saat, yıllık elektrik üretimi ise 6.500.000 kw saat olacaktır. Bu Proje ile Yıllık Elektrik maliyetimiz de %25 lik bir tasarruf sağlanacak ve dönem Net karlılığımıza etkisi %5 ile %7 arasında olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961365BIST