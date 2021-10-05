***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021 - 02.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Biteks A.Ş.'nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (GES) projesinin 1. fazının Tedaş tarafından bugün kabulü yapılmış olup, bugünden itibaren tam kapasite ile elektrik üretimine başlayacaktır. Projenin 2. Fazı ile ilgili olarak da çağrı mektubu ve yatırım teşvik belgesi alınmış olup projenin yapım aşaması devam etmektedir. 2 Fazın Bitirilmesi ile Firmamızın toplam kurulu gücü 3.600 kw/saat olacaktır.Firmalarımızın maliyet tasarrufu sağlarken temiz enerji kullanımı konusunda göstermiş olduğu hassasiyet ve özen devam edecek olup . Doğaya ve insana karşı saygılı projeler geliştirmeye devam edilecektir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967007BIST