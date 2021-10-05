***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2021 16:12
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021 - 02.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Biteks A.Ş.'nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (GES) projesinin 1. fazının Tedaş tarafından bugün kabulü yapılmış olup, bugünden itibaren tam kapasite ile elektrik üretimine başlayacaktır. Projenin 2. Fazı ile ilgili olarak da çağrı mektubu ve yatırım teşvik belgesi alınmış olup projenin yapım aşaması devam etmektedir. 2 Fazın Bitirilmesi ile Firmamızın toplam kurulu gücü 3.600 kw/saat olacaktır.
Firmalarımızın maliyet tasarrufu sağlarken temiz enerji kullanımı konusunda göstermiş olduğu hassasiyet ve özen devam edecek olup . Doğaya ve insana karşı saygılı projeler geliştirmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967007
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0285
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3330
En Düşük
10,2548
18:05502,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,60
|Açılış
|: 502,21
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8740
|8,8757
|% 0,32
|
|Euro
|10,3055
|10,3093
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0715
|12,1320
|% 0,50
|
|Frank
|9,5302
|9,5876
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3596
|2,3714
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-9,95
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
-
17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
-
17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
-
17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220