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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2021 13:49



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Firmamız bir taraftan doğayı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimlilik artırmak ilkesi çerçevesinde temiz enerji projeleri yapımına devam etmektedir. 
Bu ilke çerçevesinde Firmamızın kumaş boya – apre tesisinin çatısı üzerine Güneş enerjisinden elektrik (GES) üretimi yapılması için tesis kurulmasına karar verilmiş, ve SP Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti firması ile sözleşme imzalanmıştır.   Sözleşmeye göre GES projesinin kurulu gücü 1.600 kwe olup, yıllık yaklaşık olarak 3.000.000 Kws/yıl elektrik üretmesi beklenmektedir.
Projenin 2022 yılının Ocak ayında bitirilerek devreye alınması planlanmaktadır. Sözleşme toplam bedeli kdv hariç USD 956.821,60 olup, Yatırımın tamamı öz kaynaklarımızca finanse edilecektir. 
Firmamız yukarıda belirtilen projenin bitirilmesi ile birlikte kurulu gücü solo bazda 2.920 kwe ve 5.000.000 kws/ yıl elektrik üretim kapasitesine, Konsolide mali tabloya etki eden iştiraklerle birlikte toplam kurulu gücümüz 6.220 kwe, yıllık elektrik üretim kapasitemiz ise 11.000.000 kws çıkacaktır. 
2022 yılı başında Apre- boya tesis çatısı üzerine olan projenin devreye alınması ile  birlikte firmamız toplam elektrik giderin de %30 luk bir tasarruf sağlayacak olup, bu tasarrufun konsolide Mali tablolarımızın net karlılığına %10 etki etmesi beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969743


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