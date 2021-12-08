***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 15:22
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021 - 02.09.2021 - 05.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Biteks A.Ş.'nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (GES) projesinin 2. fazının Tedaş tarafından kabulü yapılmış olup, bugünden itibaren tam kapasite ile elektrik üretimine başlayacaktır.
Projenin 2 Fazının bitirilmesi ile Firmamızın toplam kurulu gücü 4.522 kwe, yıllık toplam üretimi ise 6.000.000 kws/yıl olacak ve 2022 yılından itibaren yıllık elektrik tüketimimizin %25'ini karşılayacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981952
BIST
16:041.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
16:0413,6700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1799
|Açılış
|: 13,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
16:0415,4679
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2508
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
16:04787,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 12,63
|Açılış
|: 787,01
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler16:02
|BAGFS
|13,97
|11.442.837
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|METUR
|4,31
|79.811.541
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.134.603
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|115.209.181
|% -9,97
|
|THYAO
|20,16
|3.739.102.274
|% 5,00
|
|SISE
|14,86
|3.635.729.728
|% 1,30
|
|GARAN
|11,94
|3.287.958.791
|% 0,93
|
|ASELS
|23,94
|2.094.891.556
|% 3,73
|
|KRDMD
|9,73
|1.904.047.830
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,54
|1.495.560.527
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,61
|1.235.124.260
|% 1,12
|
|TSKB
|1,65
|461.010.089
|% 1,85
|
|GARAN
|11,94
|3.287.958.791
|% 0,93
|
|SISE
|14,86
|3.635.729.728
|% 1,30
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6627
|13,6700
|% 1,33
|
|Euro
|15,4530
|15,4679
|% 1,65
|
|Sterlin
|18,0536
|18,1441
|% 1,36
|
|Frank
|14,7942
|14,8833
|% 1,83
|
|Riyal
|3,6454
|3,6637
|% 1,70
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,65
|
|Altın Gr.
|788
|788
|13,38
|
|Cumhuriyet
|5.209
|5.288
|37,00
|
|Tam
|5.184
|5.315
|31,15
|
|Yarım
|2.505
|2.571
|15,07
|
|Çeyrek
|1.257
|1.285
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,34
|
Seans Raporu
16:02
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16:18BRISA
Yüzde 4.25 oranında artışla 33.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 217 adet işlem
-
16:17EGGUB
Yüzde 8.52 oranında artışla 270.10 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 246 adet işlem
-
16:16NIBAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 10.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 287, 171 adet işlem
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16:15XU100
Endeks 1, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 37, 821.00 milyon TL de
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16:15ELITE
Yüzde 4.58 oranında artışla 26.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 803, 202 adet işlem