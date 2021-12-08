***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021 - 02.09.2021 - 05.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Biteks A.Ş.'nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (GES) projesinin 2. fazının Tedaş tarafından kabulü yapılmış olup, bugünden itibaren tam kapasite ile elektrik üretimine başlayacaktır.Projenin 2 Fazının bitirilmesi ile Firmamızın toplam kurulu gücü 4.522 kwe, yıllık toplam üretimi ise 6.000.000 kws/yıl olacak ve 2022 yılından itibaren yıllık elektrik tüketimimizin %25'ini karşılayacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981952BIST