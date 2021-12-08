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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.12.2021 15:22
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021 - 02.09.2021 - 05.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       İştirakimiz Biteks A.Ş.'nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi (GES) projesinin 2. fazının Tedaş tarafından kabulü yapılmış olup, bugünden itibaren tam kapasite ile elektrik üretimine başlayacaktır. 
Projenin 2 Fazının bitirilmesi ile Firmamızın toplam kurulu gücü 4.522 kwe, yıllık toplam üretimi ise 6.000.000 kws/yıl olacak ve 2022 yılından itibaren yıllık elektrik tüketimimizin %25'ini karşılayacaktır.
 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981952


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