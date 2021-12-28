***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz olan Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arz edilip, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 27 Aralık 2021 günü Sermaye Piyasası Kuruluna, kayıtlı sermayeye sistemine geçiş amacıyla esas sözleşme tadili için başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986503BIST