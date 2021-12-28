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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.12.2021 09:07
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz olan Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arz edilip,  Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 27 Aralık 2021 günü Sermaye Piyasası Kuruluna, kayıtlı sermayeye sistemine geçiş amacıyla esas sözleşme tadili için başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986503


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PRKAB 48,92 5.465.245 % 9,98  
SODSN 31,78 251.062 % 9,97  
DOBUR 87,10 6.497.747 % 9,97  
SONME 38,72 483.690 % 9,69  
VBTYZ 21,84 14.038.327 % 7,48  
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Sterlin 15,9026 15,9824 % 2,57  
Frank 12,8865 12,9641 % 2,59  
Riyal 3,1516 3,1674 % 2,60  
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Altın Ons 1.815 1.815 2,53  
Altın Gr. 691 691 16,94  
Cumhuriyet 4.443 4.510 -12,00  
Tam 4.426 4.543 -10,28  
Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
Gümüş.Ons 23,09 23,14 0,05  
Gümüş Gr. 8,82 8,83 0,24  
B. Petrol 78,23 78,23 0,01  
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