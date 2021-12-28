***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2021 09:07
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz olan Biteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arz edilip, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 27 Aralık 2021 günü Sermaye Piyasası Kuruluna, kayıtlı sermayeye sistemine geçiş amacıyla esas sözleşme tadili için başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986503
BIST
10:231.904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897
|
1.916
En Düşük
1.901
10:2311,8928
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 0,3430
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,9859
En Düşük
11,4819
10:2313,4781
En Yüksek
|Değişim
|: 3,03%
|| 0,3967
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
13,5579
En Düşük
13,0195
10:23694,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 20,67
|Açılış
|: 695,03
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler10:21
|PRKAB
|48,92
|5.465.245
|% 9,98
|
|SODSN
|31,78
|251.062
|% 9,97
|
|DOBUR
|87,10
|6.497.747
|% 9,97
|
|SONME
|38,72
|483.690
|% 9,69
|
|VBTYZ
|21,84
|14.038.327
|% 7,48
|
|AYES
|21,96
|100.160
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,31
|49.058
|% -7,54
|
|TETMT
|360,10
|1.580.739
|% -4,51
|
|TACTR
|35,00
|538.650
|% -4,42
|
|BJKAS
|4,13
|7.243.374
|% -4,40
|
|GARAN
|11,63
|279.280.792
|% -0,34
|
|SASA
|52,65
|269.192.635
|% 2,53
|
|EREGL
|29,08
|162.261.578
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,30
|153.639.486
|% 3,60
|
|THYAO
|20,76
|140.097.358
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,30
|153.639.486
|% 3,60
|
|YKBNK
|3,57
|104.281.679
|% -2,46
|
|TSKB
|1,50
|40.890.441
|% -0,66
|
|GARAN
|11,63
|279.280.792
|% -0,34
|
|DOHOL
|2,82
|42.901.675
|% 1,44
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8715
|11,8862
|% 2,91
|
|Euro
|13,4377
|13,4711
|% 2,98
|
|Sterlin
|15,9026
|15,9824
|% 2,57
|
|Frank
|12,8865
|12,9641
|% 2,59
|
|Riyal
|3,1516
|3,1674
|% 2,60
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|2,53
|
|Altın Gr.
|691
|691
|16,94
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,82
|8,83
|0,24
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,01
|