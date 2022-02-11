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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.02.2022 14:27
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Adana Organize Sanayi Bölgesinden bulunan 47.143 metrekarelik yeni arsamızda fabrika kapalı alanı yapımı için Aydoğan Beton A.Ş. ile anlaşma imzalanmıştır. Yatırım ile ilgili kapsamlı bilgiler ileri ki dönemlerde duyurulacaktır.
 
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001062


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Çeyrek 1.269 1.299 -6,78  
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