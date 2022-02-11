***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdana Organize Sanayi Bölgesinden bulunan 47.143 metrekarelik yeni arsamızda fabrika kapalı alanı yapımı için Aydoğan Beton A.Ş. ile anlaşma imzalanmıştır. Yatırım ile ilgili kapsamlı bilgiler ileri ki dönemlerde duyurulacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001062BIST