***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2022 14:27
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adana Organize Sanayi Bölgesinden bulunan 47.143 metrekarelik yeni arsamızda fabrika kapalı alanı yapımı için Aydoğan Beton A.Ş. ile anlaşma imzalanmıştır. Yatırım ile ilgili kapsamlı bilgiler ileri ki dönemlerde duyurulacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001062
BIST
14:592.004
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -34,52
|Açılış
|: 2.023
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|Önceki Kapanış
|: 2.039
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2.038
En Düşük
1.992
14:5913,4725
En Yüksek
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|Açılış
|: 13,4650
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|Önceki Kapanış
|: 13,5450
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En Düşük
13,4400
14:5915,3777
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796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler14:59
|PKENT
|653,80
|12.680.248
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|84.457.155
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.203.460
|% 9,95
|
|MOBTL
|1,91
|166.831.095
|% 8,52
|
|GEDIK
|8,06
|44.040.860
|% 8,33
|
|ORCAY
|30,46
|148.496.837
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|167.001.094
|% -9,96
|
|AVOD
|3,95
|18.407.496
|% -6,40
|
|SANEL
|10,50
|3.849.330
|% -5,91
|
|EUHOL
|2,88
|870.292
|% -5,88
|
|THYAO
|28,62
|4.822.404.307
|% -3,96
|
|EREGL
|28,46
|1.338.434.709
|% -3,39
|
|KRDMD
|11,75
|1.113.112.487
|% -0,59
|
|TUPRS
|190,90
|987.493.869
|% 0,47
|
|SISE
|13,59
|796.714.228
|% -2,37
|
|THYAO
|28,62
|4.822.404.307
|% -3,96
|
|YKBNK
|4,03
|576.436.635
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,28
|288.434.600
|% -2,15
|
|KRDMD
|11,75
|1.113.112.487
|% -0,59
|
|MOBTL
|1,91
|166.831.095
|% 8,52
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4685
|13,4725
|% -0,32
|
|Euro
|15,3676
|15,3777
|% -0,56
|
|Sterlin
|18,2045
|18,2958
|% -0,32
|
|Frank
|14,4576
|14,5447
|% -0,43
|
|Riyal
|3,5774
|3,5953
|% -0,38
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-0,64
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.341
|-28,00
|
|Tam
|5.236
|5.369
|-28,05
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-13,57
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|-6,78
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,15
|92,15
|0,74
|