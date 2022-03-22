***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2022 11:47
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.10.2021 tarihinde kamuya aydınlatma platformunda duyurmuş olduğumuz, kumaş boya – apre tesisi üzerine yapılan GES Projemiz tamamlanmış ve Tedaş onayı yapılarak proje devreye alınmıştır.
Firmamızın kumaş boya – apre tesisinin çatısı üzerindeki GES projesinin kurulu gücü 1.600 kwe olup, yıllık yaklaşık olarak 3.000.000 Kws/yıl elektrik üretmesi beklenmektedir.
Tamamlanan GES projesi ile birlikte firmamızın kurulu gücü solo bazda 2.920 kwe ve 5.000.000 kws/ yıl elektrik üretim kapasitesine, Konsolide mali tabloya etki eden iştiraklerle birlikte toplam kurulu gücü 6.220 kwe, yıllık elektrik üretim kapasitesi ise 11.000.000 kws çıkmıştır.
Apre- boya tesis çatısı üzerine yapımı tamamlanan projenin devreye alınması ile birlikte firmamızın toplam elektrik giderin de %30 luk bir tasarruf sağlanacak olup, bu tasarrufun konsolide Mali tablolarımızın net karlılığına %10 etki etmesi beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011922
BIST
13:332.170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,48
|Açılış
|: 2.151
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|Önceki Kapanış
|: 2.175
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2.174
En Düşük
2.146
13:3314,8201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
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14,8424
En Düşük
14,7886
13:3316,3085
En Yüksek
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|Açılış
|: 16,2800
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|Önceki Kapanış
|: 16,3600
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16,3666
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13:33919,04
En Yüksek
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|: -0,42%
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|Açılış
|: 919,04
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|Önceki Kapanış
|: 922,95
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924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ENSRI
|15,40
|1.350.857
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|47.640.131
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|20.910.630
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,24
|31.806.969
|% 9,93
|
|KARTN
|55,65
|59.094.045
|% 8,59
|
|PKENT
|286,80
|107.728.779
|% -9,98
|
|AYEN
|12,07
|71.774.869
|% -8,63
|
|ATSYH
|15,50
|2.136.805
|% -4,32
|
|DGATE
|10,81
|9.506.303
|% -3,83
|
|SANEL
|7,31
|6.278.964
|% -3,69
|
|EREGL
|33,52
|2.472.587.014
|% 5,31
|
|THYAO
|28,42
|2.468.263.455
|% 1,79
|
|KRDMD
|15,19
|1.894.756.311
|% 0,86
|
|FROTO
|307,60
|683.564.802
|% 2,70
|
|GARAN
|11,87
|616.917.058
|% 0,34
|
|ODAS
|1,64
|218.712.571
|% 1,23
|
|KRDMD
|15,19
|1.894.756.311
|% 0,86
|
|THYAO
|28,42
|2.468.263.455
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,64
|274.311.493
|% 1,39
|
|EREGL
|33,52
|2.472.587.014
|% 5,31
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8127
|14,8154
|% -0,08
|
|Euro
|16,2957
|16,3067
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,4733
|19,5710
|% 0,03
|
|Frank
|15,7588
|15,8538
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9385
|3,9582
|% -0,06
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-7,92
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|6.095
|6.187
|-20,00
|
|Tam
|6.067
|6.218
|-18,21
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|-8,81
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,05
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|B. Petrol
|116
|116
|0,07
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