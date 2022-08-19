***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup firmamız BTD Tekstil Sanayi ve Tekstil A.Ş. aracılığıyla tamamı ihracata yönelik olmak üzere 2.000.000 (iki milyon) metre ilave sipariş alınmıştır. Alınan siparişler ciromuza %40, Net karlılığımıza %25 artı yönde yansıyacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057380BIST