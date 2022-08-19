***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdana Organize sanayi bölgesinde bulunan İplik Büküm tesisimiz de aran kapasite artışı karşılamak adına makine yatırımı yapma kararı alınmıştır. Bu vesile ile bitiş tarihi 10.08.2025 olan 39.970.000 TL tutarında Yatırım Teşvik belgesi alınmış olup, Yatırım teşvik kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, kdv istisnasi ve faiz desteği gibi teşviklerden yararlanılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057377BIST