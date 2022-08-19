***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12/08/2022 ve 15/08/2022 tarihlerinde kamuya aydınlatma platformunda duyurmuş olduğumuz özel durum açıklamaları ile şirket paylarından geri almış olduğumuz 7.777.777 adet hissenin satışından firmamız 85.727.784 TL gelir elde etmiştir. Bu fonun kullanımı için yönetim kurulumuz yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmekte olup, bu konu ile ilgili ileriki dönemlerde yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057379BIST