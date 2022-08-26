***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 26.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 12.08.2022 ve 15.08.2022 tarihlerinde satışını gerçekleştirmiş olduğumuz şirket paylarından firmamızın elde etmiş olduğu 85.727.784 TL gelirin 76.609.059 TL tutarına 6 ay vadeli kur korumalı mevduat hesabı açılmıştır. Fonun geri kalanı ile ilgili ileriki dönemde yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058566BIST