***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 15:37
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, 12.08.2022 ve 15.08.2022 tarihlerinde satışını gerçekleştirmiş olduğumuz şirket paylarından firmamızın elde etmiş olduğu 85.727.784 TL gelirin 76.609.059 TL tutarına 6 ay vadeli kur korumalı mevduat hesabı açılmıştır. Fonun geri kalanı ile ilgili ileriki dönemde yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058566
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0904
18:051.012,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -14,41
|Açılış
|: 1.012,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.012,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1604
|18,1762
|% 0,07
|
|Euro
|18,1428
|18,1751
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,3257
|21,4327
|% -0,52
|
|Frank
|18,7654
|18,8784
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8195
|4,8437
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-22,98
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|-13,80
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.778
|6.854
|-77,00
|
|Yarım
|3.303
|3.351
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.675
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL