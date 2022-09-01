***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2022 16:12
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022 - 26.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirket pay satışından geriye kalan 9.836.964 TL ile 3 ay vadeli kur korumalı mevduat hesabı açılışı gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059319
BIST
16:413.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,50
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:4118,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:4118,2179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0790
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:41992,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,20
|Açılış
|: 992,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:39
|CLEBI
|397,10
|110.977.306
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.408.820
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.711.361
|% 9,99
|
|PENTA
|413,40
|25.535.592
|% 9,98
|
|DURDO
|35,28
|29.057.094
|% 9,98
|
|MTRKS
|52,80
|2.397.965
|% -9,97
|
|PAMEL
|113,10
|17.902.036
|% -9,52
|
|ESCAR
|39,88
|71.693.998
|% -7,69
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|ETYAT
|5,38
|2.895.005
|% -6,27
|
|HALKB
|9,03
|5.166.044.564
|% 4,76
|
|THYAO
|72,20
|5.140.111.980
|% -1,23
|
|PETKM
|14,06
|4.700.040.816
|% -2,50
|
|GARAN
|23,42
|4.612.960.620
|% 1,83
|
|YKBNK
|7,61
|4.523.468.454
|% 8,10
|
|YKBNK
|7,61
|4.523.468.454
|% 8,10
|
|EKGYO
|4,05
|2.468.733.923
|% 1,00
|
|HALKB
|9,03
|5.166.044.564
|% 4,76
|
|ISCTR
|8,26
|3.879.917.389
|% 4,29
|
|VAKBN
|7,77
|2.865.971.200
|% 6,29
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2016
|18,2085
|% 0,13
|
|Euro
|18,1896
|18,2071
|% -0,49
|
|Sterlin
|20,9891
|21,0944
|% -0,43
|
|Frank
|18,4948
|18,6062
|% -0,19
|
|Riyal
|4,8299
|4,8541
|% 0,11
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-14,35
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-7,10
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-46,00
|
|Tam
|6.689
|6.742
|-32,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.648
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-2,02
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:54BIZIM
Yüzde 6.31 oranında artışla 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 403, 413 adet işlem
-
16:53KAREL
Yüzde 9.32 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 744, 743 adet işlem
-
16:52XU100
Endeks 3, 170 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 65, 627.00 milyon TL de
-
16:52ESCAR
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 39.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 637 adet işlem
-
16:51RYSAS
Yüzde 7.66 oranında artışla 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 085, 380 adet işlem