***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim kurulumuz Apre kumaş boyama ve İplik büküm tesisindeki sipariş artışlarına paralel olarak kapasite arttırım kararı vermiş ve bu vesile ile· Apre kumaş boyama tesisi için 2 adet Germe Makinesi ve 1 Adet Halat açma makinesi alım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli EUR 927.000 olup kapasitede %10 artış sağlayacaktır.· İplik Tesisimize 20 adet büküm, 5 adet katlama makinesi ve diğer yardımcı makineleri için sözleşme imzalanmış olup sözleşme bedeli USD 884.000 olup kapasitede %15 artış sağlayacaktır.Her iki tesisimize yapılacak yatırım 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanması planlanmakta olup 2023 yılı itibariyle şirket cirosuna %15 net karlılığa ise %8 artı yönde etkisi olması öngörülmektedir. Her iki tesise yapılacak olan yatırımın finansmanı öz kaynaklarımızdan karşılanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065898BIST