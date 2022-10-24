***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 17:25
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 11.02.2022 tarihli özel durum açıklaması ile Adana Organize Sanayi Bölgesinden bulunan 47.143 metrekarelik arsamıza fabrika kapalı alanı yapımı için çalışmalara başladığını duyurmuştu.
Çalışması devam eden arsamız için Şirket Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantı ile bu arsaya Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne bağlı şube yapmaya karar vermiş olup, Adana Ticaret Odasına yapılan başvuru sonucu bu arsada kurulacak tesisimiz Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana Organize Şubesi olarak tescil ettirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073641
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0522
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05987,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,08
|Açılış
|: 987,39
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5931
|18,5980
|% 0,09
|
|Euro
|18,3543
|18,3707
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,9385
|21,0435
|% -0,01
|
|Frank
|18,5043
|18,6158
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-5,97
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.656
|6.771
|62,00
|
|Yarım
|3.243
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.654
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,21
|91,21
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528