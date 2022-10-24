***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 11.02.2022 tarihli özel durum açıklaması ile Adana Organize Sanayi Bölgesinden bulunan 47.143 metrekarelik arsamıza fabrika kapalı alanı yapımı için çalışmalara başladığını duyurmuştu.Çalışması devam eden arsamız için Şirket Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantı ile bu arsaya Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne bağlı şube yapmaya karar vermiş olup, Adana Ticaret Odasına yapılan başvuru sonucu bu arsada kurulacak tesisimiz Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adana Organize Şubesi olarak tescil ettirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073641BIST