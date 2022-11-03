***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 10:51
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Eylül 2022 tarihli Mali Tablolarımızla ilgili yatırımcılarımızdan gelen sorular doğrultusunda Mali Tablolarımızın ve firmamızın finansal performansının daha iyi anlaşılabilir olması açısından aşağıdaki gibi bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.
Firmamız uhdesinde bulunan 7.777.777 adet Bilici Yatırım hisse senedini (geri alınan payı) 12.08.2022 ve 15.08.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamaları ile Borsa İstanbul'da satıldığını duyurulmuştu. Bu satıştan dolayı ortaya çıkan 81.207.195 TL hisse alış satış karlılığı Vergi Usul Kanuna göre düzenlenen mali tablolarımıza kar olarak yansıtılmıştır.
UMS / UFRS göre düzenlenen ve 1 Kasım 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan 30/09/2022 tarihli Finansal Raporlarımızda ise "İşletmenin geri satın alınan hisse senetlerine ilişkin işlemler, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı'nın 32 ve 33. maddeleri ile UR36. Maddesi ve 6102 Sayılı TTK hükümleri doğrultusunda, hisse senedi geri alım işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde uyulacak ilkeleri doğrultusunda İşletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlarının (geri alınan hisselerinin) alışından, satışından, ihracından ya da iptalinden dolayı ortaya çıkan kazanç veya kayıp, herhangi bir şekilde kâr veya zarara yansıtılmaz. Alınan ya da ödenen tutarlar doğrudan özkaynak içerisinde muhasebeleştirilir." İlkesi gereğince özkaynaklar altında gösterilmiştir.
Bu doğrultuda aslında şirketimizin 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle yaratmış olduğu net kar tutarı 81.207.195 + 147.138.378 = 228.345.573 TL dir.
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076467
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,5758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0389
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5388
18:0518,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2722
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
18:051.000,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 25,47
|Açılış
|: 1.000,88
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5277
|18,5758
|% -0,21
|
|Euro
|18,3931
|18,4499
|% 1,50
|
|Sterlin
|21,0334
|21,1389
|% 1,57
|
|Frank
|18,6004
|18,7125
|% 1,69
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|44,67
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|26,70
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.698
|6.779
|145,00
|
|Yarım
|3.264
|3.316
|72,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.658
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,79
|1,30
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,44
|0,78
|
|B. Petrol
|98,06
|98,06
|3,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem