***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2023 18:31
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Firmamız, Adana Hacı Sabancı OSB 3. İlave alanı içerisinde sanayi tesisi kurmak üzere 60.000 metrekare arsa satın alımı için 18.000.000 TL nakit peşinat yatırmıştır. Alımı tamamlandıktan sonra arsa ile ilgili yapılması düşünülen yatırım kararları ileriki dönemler de yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092493
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1678
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.103,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.103,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7248
|18,7337
|% 0,11
|
|Euro
|19,7741
|19,7964
|% -0,82
|
|Sterlin
|22,3309
|22,4429
|% -0,66
|
|Frank
|19,8863
|20,0061
|% -1,37
|
|Riyal
|4,9665
|4,9914
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|7,64
|
|Altın Gr.
|1.102
|1.102
|4,78
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.473
|7.548
|39,00
|
|Yarım
|3.619
|3.689
|18,00
|
|Çeyrek
|1.815
|1.845
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-2,94
|