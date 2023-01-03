***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFirmamız, Adana Hacı Sabancı OSB 3. İlave alanı içerisinde sanayi tesisi kurmak üzere 60.000 metrekare arsa satın alımı için 18.000.000 TL nakit peşinat yatırmıştır. Alımı tamamlandıktan sonra arsa ile ilgili yapılması düşünülen yatırım kararları ileriki dönemler de yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092493BIST