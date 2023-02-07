***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2023 11:41
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.02.2023 günü sabah saatlerinde meydana gelen depremde Bilici Yatırım'ın Adana bulunan tesisleri ve iştirakimiz olan Biteks İplik A.Ş.'nin Osmaniyede bulunan üretim tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Bu felaketten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110406
BIST
11:254.756
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -173,87
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:2518,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:2520,1927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0165
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:251.134,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.134,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:25
|KONYA
|2.964,50
|84.885.875
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.727.771
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.930.230
|% 9,99
|
|VKING
|36,40
|1.674.837
|% -9,99
|
|CANTE
|64,85
|42.037.925
|% -9,93
|
|AKGRT
|2,89
|31.722.797
|% -9,69
|
|SAMAT
|17,10
|1.562.121
|% -9,48
|
|TURSG
|8,69
|39.948.293
|% -9,10
|
|KRDMD
|17,89
|1.195.235.140
|% 1,30
|
|THYAO
|133,90
|970.826.809
|% -4,29
|
|ASELS
|54,25
|836.335.585
|% -7,74
|
|EREGL
|39,12
|707.306.651
|% -2,35
|
|TUPRS
|554,70
|615.530.982
|% -4,18
|
|KRDMD
|17,89
|1.195.235.140
|% 1,30
|
|EKGYO
|7,13
|224.642.190
|% -1,93
|
|BSOKE
|5,83
|194.934.518
|% -8,62
|
|BUCIM
|6,05
|170.973.830
|% 8,42
|
|YKBNK
|8,59
|237.184.596
|% -3,27
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8298
|% 0,02
|
|Euro
|20,1840
|20,1927
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,5309
|22,6439
|% -0,15
|
|Frank
|20,2083
|20,3300
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,03
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,31
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.135
|3,23
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.728
|7.790
|2,00
|
|Yarım
|3.775
|3.812
|1,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.906
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,09
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|1,70
|