***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 günü sabah saatlerinde meydana gelen depremde Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ninAdana da bulunan tesisleri ve iştirakimiz olan Biteks İplik A.Ş.'nin Osmaniye'de bulunan üretim tesislerinde bugün itibariyle üretim başlamıştır. Bu felaketten etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz.Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112900BIST