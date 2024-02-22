***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAdana Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesi Sedef Caddesi N1/2 adresinde, 47.146 metrekare arsa ve üzerinde bulunan 15.000 metrekare kapalı alanlı gayrimenkulumüz ve Çatı Üstü Güneş Enerjisinden Elektrik (Ges) üretim tesisi için Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.'ne Gayrimenkul ve Makine Değerleme Raporu hazırlattırılmıştır. Muhasebede kayıtlı değeri 66.311.863 TL olan tesisimizin, değerleme raporuna istinaden değerleme tutarı 305.000.000 TL dir.Tespit edilen 305.000.000 TL şirketimizin 31.12.2023 tarihli konsolide UFRS finansal tablolarına yansıtılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251322BIST