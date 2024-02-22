***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2024 16:06
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesi Sedef Caddesi N1/2 adresinde, 47.146 metrekare arsa ve üzerinde bulunan 15.000 metrekare kapalı alanlı gayrimenkulumüz ve Çatı Üstü Güneş Enerjisinden Elektrik (Ges) üretim tesisi için Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş.'ne Gayrimenkul ve Makine Değerleme Raporu hazırlattırılmıştır. Muhasebede kayıtlı değeri 66.311.863 TL olan tesisimizin, değerleme raporuna istinaden değerleme tutarı 305.000.000 TL dir.
Tespit edilen 305.000.000 TL şirketimizin 31.12.2023 tarihli konsolide UFRS finansal tablolarına yansıtılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251322
BIST
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18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 35,05
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.282
En Yüksek
9.406
18:0530,9907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0138
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
18:0533,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0639
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
18:052.016,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,89
|Açılış
|: 2.016,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.013,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|ACSEL
|165,00
|118.650.972
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9830
|30,9893
|% -0,05
|
|Euro
|33,6029
|33,6373
|% 0,19
|
|Sterlin
|39,0082
|39,2038
|% -0,11
|
|Frank
|35,0364
|35,2475
|% -0,19
|
|Riyal
|8,2381
|8,2795
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|894,99
|896,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,16
|955,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,03
|83,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,30
|2.023,65
|% 0,66
|