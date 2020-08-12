***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.08.2020 14:41
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Değişikliği Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 67.500.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 900.000 450.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 900.000 450.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 Nâma
C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 43.200.000 21.600.000,000 50,00000 C Grubu C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 45.000.000 22.500.000,000 50,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.06.2020
SPK Başvuru Tarihi 22.06.2020
Ek Açıklamalar
17.06.2020 tarihli kap açıklamamız ile kamuoyuna duyurulan ve 22.06.2020 tarihli spk başvurumuza konu bedelsiz sermaye artırımına geçmiş yıl karları olarak tasnif edilen 5.949.986,45TL'nin SPK'nın talebi doğrultusunda iç kaynaklardan olacak şekilde tasnif değişimine gidilmiştir. Bu değişiklik gerek sermaye artırımı miktarında gerekse hesaplamalarda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyecektir. Yönetim Kurulu Kararımızın son hali aşağıdaki gibidir,
"Şirketimizin mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 67.500.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine,
Artırılan 22.500.000 Türk Lirası'nın
a) 22.500.000 Türk Lirası'nın 3 Haziran 2020 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu kararı doğrultusunda 16.550.013,55 TL'si 2019 yılı kâr payından,5.949.986,45 TL'si 2018 yılına ait iç kaynaklardan,
b) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama ve hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 50 oranında 22.500.000 TL (yirmiikimilyonbeşyüzbintürklirası) nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,
c) Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü muhtevi, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 (altı)ncı maddesi hükmünün yeni şekli ile tescil ve ilanına,
d. İhraç edilecek 22.500.000 TL (yirmiikimilyonbeşyüzbintürklirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
Oy çokluğu ile karar verilmiştir."
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme (Tadil Metni 2020).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868321
BIST