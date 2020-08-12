***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Değişikliği Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 67.500.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 900.000 450.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 900.000 450.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 NâmaC Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 43.200.000 21.600.000,000 50,00000 C Grubu C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 45.000.000 22.500.000,000 50,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.06.2020SPK Başvuru Tarihi 22.06.2020Ek Açıklamalar17.06.2020 tarihli kap açıklamamız ile kamuoyuna duyurulan ve 22.06.2020 tarihli spk başvurumuza konu bedelsiz sermaye artırımına geçmiş yıl karları olarak tasnif edilen 5.949.986,45TL'nin SPK'nın talebi doğrultusunda iç kaynaklardan olacak şekilde tasnif değişimine gidilmiştir. Bu değişiklik gerek sermaye artırımı miktarında gerekse hesaplamalarda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyecektir. Yönetim Kurulu Kararımızın son hali aşağıdaki gibidir,"Şirketimizin mevcut 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 45.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 67.500.000 Türk Lirası'na yükseltilmesine,Artırılan 22.500.000 Türk Lirası'nına) 22.500.000 Türk Lirası'nın 3 Haziran 2020 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu kararı doğrultusunda 16.550.013,55 TL'si 2019 yılı kâr payından,5.949.986,45 TL'si 2018 yılına ait iç kaynaklardan,b) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama ve hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 50 oranında 22.500.000 TL (yirmiikimilyonbeşyüzbintürklirası) nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,c) Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü muhtevi, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 (altı)ncı maddesi hükmünün yeni şekli ile tescil ve ilanına,d. İhraç edilecek 22.500.000 TL (yirmiikimilyonbeşyüzbintürklirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,Oy çokluğu ile karar verilmiştir."Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme (Tadil Metni 2020).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868321BIST