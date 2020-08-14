***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Başvurunun SPK Tarafından Onaylanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 45.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 67.500.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 900.000 450.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 900.000 450.000,000 50,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 NâmaC Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 43.200.000 21.600.000,000 50,00000 C Grubu C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 45.000.000 22.500.000,000 50,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.06.2020SPK Başvuru Tarihi 22.06.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17.06.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 16.550.013,55 TL'si 2019 yılı kar payından, 5.949.986,45 TL'si 2018 yılı iç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 22.500.000 TL artırılarak 67.500.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 22.06.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı duyurulmuştu.Başvuru sonucumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/08/2020 tarih ve 2020/50 sayılı bülteni ile onaylanmıştır.Kamuoyuna saygılayla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme (Tadil Metni 2020).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868997BIST