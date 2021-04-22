Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.04.2021 12:51



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 67.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 81.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 1.350.000 270.000,000 20,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 1.350.000 270.000,000 20,00000 A Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 Nâma
C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 64.800.000 12.960.000,000 20,00000 C Grubu C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 67.500.000 13.500.000,000 20,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimizin mevcut 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 67.500.000 TL olan çıkarılmış sermayenin 81.000.000 TL'na yükseltilmesine,
Artırılan 13.500.000 TL'nın
a) 13.500.000 TL'nın 06 Nisan 2021 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul kararı doğrultusunda tamamının 2020 yılı kar payından kullanılmasına,
b) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan nama ve hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 20 oranında 13.500.000 TL (onüçmilyonbeşyüzbintürklirası) nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,
c) Sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü muhtevi, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6 (altı)ncı maddesi hükmünün yeni şekli ile tescil ve ilanına,
d) İhraç edilecek 13.500.000 TL (onüçmilyonbeşyüzbintürklirası) nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930502


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.345
Değişim :  1,10% |  14,67
Açılış :  1.320  
Önceki Kapanış :  1.330  
En Yüksek
1.346 En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TAVHL 18,02 128.510.844 % 0,00  
SKTAS 4,05 1.434.210 % 0,00  
TCELL 15,00 272.457.444 % 0,00  
TSKB 1,21 148.199.467 % 0,00  
VESTL 30,26 188.081.685 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3527 8,3600 % 0,65  
Euro 10,0871 10,0978 % 1,14  
Sterlin 11,5582 11,6161 % 0,84  
Frank 9,0918 9,1466 % 0,79  
Riyal 2,2196 2,2308 % 0,52  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 10,51  
Altın Gr. 481 481 4,70  
Cumhuriyet 3.144 3.192 37,00  
Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,34 26,37 0,21  
Gümüş Gr. 7,05 7,06 0,07  
B. Petrol 65,20 65,20 -0,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru