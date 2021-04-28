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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2021 14:12



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin için SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 67.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 81.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 1.350.000 270.000,000 20,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 1.350.000 270.000,000 20,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 Nâma
C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 64.800.000 12.960.000,000 20,00000 C Grubu C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 67.500.000 13.500.000,000 20,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.04.2021
SPK Başvuru Tarihi 28.04.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 22.04.2021 tarihli kararı ile Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 67.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2020 yılı kar payından karşılanmak üzere 13.500.000 TL artırılarak 81.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 28.04.2021 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Eklenen Döhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931661


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