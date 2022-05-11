***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.05.2022 11:41
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 81.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 1.620.000 380.000,000 23,45679 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 1.620.000 380.000,000 23,45679 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 Nâma
C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 77.760.000 18.240.000,000 23,45679 C Grubu C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 81.000.000 19.000.000,000 23,45679
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
30.03.2022 tarihindeki 2021 yılı Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karara istinaden yönetim kurulumuz bugün gerçekleştirdiği toplantı ile Şirketimizin 81.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak yaptığı incelemede 19.000.000 TL'nın tamamının 2021 yılı karından, sermaye hesabına aktarıldığını tespit edilmiştir.
Bu işlemler kapsamında,
a) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan sermaye artırımına ilişkin İhraç Belgesi alınmasına,
b) Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,
c) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin 7. Fıkrası hükmü gereğince çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesine,
d) Ortaklarımıza mevcut çıkarılmış sermaye üzerinden %23,45679 oranında dağıtılacak bedelsiz paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde yapılmasına,
e) Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanarak onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına
karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029120
BIST