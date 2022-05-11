***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 81.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 1.620.000 380.000,000 23,45679 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 1.620.000 380.000,000 23,45679 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 NâmaC Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 77.760.000 18.240.000,000 23,45679 C Grubu C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 81.000.000 19.000.000,000 23,45679Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek Açıklamalar30.03.2022 tarihindeki 2021 yılı Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karara istinaden yönetim kurulumuz bugün gerçekleştirdiği toplantı ile Şirketimizin 81.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak yaptığı incelemede 19.000.000 TL'nın tamamının 2021 yılı karından, sermaye hesabına aktarıldığını tespit edilmiştir.Bu işlemler kapsamında,a) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan sermaye artırımına ilişkin İhraç Belgesi alınmasına,b) Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,c) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin 7. Fıkrası hükmü gereğince çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şeklinin tescil ve ilan ettirilmesine,d) Ortaklarımıza mevcut çıkarılmış sermaye üzerinden %23,45679 oranında dağıtılacak bedelsiz paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde yapılmasına,e) Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanarak onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasınakarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029120BIST