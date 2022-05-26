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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.05.2022 10:09
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin için SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 81.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 1.620.000 380.000,000 23,45679 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00026 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 1.620.000 380.000,000 23,45679 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBLCY00034 Nâma
C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 77.760.000 18.240.000,000 23,45679 C Grubu C Grubu, BLCYT, TREBLCY00018 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 81.000.000 19.000.000,000 23,45679

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022
SPK Başvuru Tarihi 26.05.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.05.2022 tarihli kararı ile Şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 81.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2021 yılı kar payından karşılanmak üzere 19.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak 26.05.2022 tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032585


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