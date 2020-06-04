***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ALİ BİLİCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 03.07.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği - Pakistan Adana Fahri Konsolosu Hayır 7.36 B Bağımsız Üye Değil -BÜLENT BİLİCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 14.03.2001 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliği Hayır 9.82 A Bağımsız Üye Değil -ALİ HİKMET BİLİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.07.2000 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 7.36 B Bağımsız Üye Değil -TAMER BİLİCİ Erkek Murahhas Üye İş Adamı / İş Kadını 01.10.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 7.36 B Bağımsız Üye Değil -MEHMET FATİH BİLİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.10.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlık Kordinatörlüğü, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (ITKIB) ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 9.82 A Bağımsız Üye Değil -SÜLEYMAN BİLİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.07.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 7.36 B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiESRA BİLİCİ PEKCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.04.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İlişkili Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 9.47 A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiNURSEL YAKAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665511 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi ÜyesiAKIN GİZLİCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yoktur Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665511 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMEHMET ÇİFTÇİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 03.06.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822096 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849174BIST