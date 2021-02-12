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***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

12.02.2021 18:11



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/02/2021
Karar Sayısı
2021/02
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                               Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun
 
Karar Tarihi:12/02/2021
Karar Sayısı :2021/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
 
Şirketimizce hazırlanan ve Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2020 – 31.12.2020  Hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda
 
- Tarafımızca incelendiğini,  - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını    bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.    Saygılarımızla,
 
         Akın GİZLİCE                                    Nursel YAKAR
Denetim Komitesi Başkanı                   Denetim Komitesi Üyesi
 
      İsmail  ÜNLÜ                                           Tamer BİLİCİ
Mali İşler Direktörü                          Yönetim Kurulu Murahhas Üye
                                                                       




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909408


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