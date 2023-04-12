***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bilici Yatırım San.ve Tic. A.Ş. 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait ''Sürdürülebilirlik İlkerine Uyum Raporu'' ekte yer almaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137021BIST